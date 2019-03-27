Месси вернулся в строй

Ряд футболистов «Барселоны» вернулся в клуб после перерыва на матчи сборных. Как сообщает пресс-служба каталонской команды, сегодня в общей группе каталонцев тренировались девять игроков, в том числе форвард Лионель Месси.

Аргентинец ранее получил травму паха в товарищеской игре против Венесуэлы (1:3). Из-за повреждения он пропустил игру с Марокко (1:0).

Помимо Месси к занятиям вернулись вратарь Марк-Андре Тер Штеген, Яспер Силлессен, Нелсон Семеду, Иван Ракитич, Жан-Клер Тодибо, Карлес Аленья, Самюель Умтити и Томас Вермален.

Также часть тренировки с командой провел и уругвайский нападающий Луис Суарес, который повредил лодыжку в игре чемпионата Испании против «Бетиса» 17 марта.