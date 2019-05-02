Месси уговаривали играть за Испанию

Бывший тренер сборной Испании Висенте дель Боске рассказал о том, что капитан «Барселоны» Лионель Месси мог выступать за сборную этой страны.

— Месси бы усилил сборную Испании. Я знаю, что федерация прилагала все усилия и много раз пыталась уговорить Месси играть за Испанию, но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел играть за свою страну.

— Если бы Месси выступал за нашу команду, это точно бы не ухудшило ее положение, а улучшило. Месси это Месси, он такой один. Я не знаю, выиграли ли бы мы больше, но я уверен, что мы бы не пострадали, а проиобрели.

— Если говорить о мечтах, то я хотел бы тренировать Месси. Я работал с Роналдо, Зиданом, Роберто Карлосом, Редондо… Великие футболисты, фантастические. Месси находится на одном уровне с ними или даже выше. Лео — совершенный футболист в каждом компоненте игры, он обладает навыками, которыми не обладает больше никто, — приводит слова дель Боске Mundo Deportivo.

Накануне, 1 мая, Месси отметился дублем в ворота «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, который завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 7 мая.