Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов 2018/19

Форвард Барселоны Лионель Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом огласили во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В составе «сине-гранатовых» в прошлом сезоне турнира аргентинец дошел до полуфинала, пропустив в финал Ливерпуль. За весь сезон в Лиге чемпионов Месси провел 10 матчей, отличившись в них 12 голами, передает korrespondent.net.

Лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона стал игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк, а лучшим голкипером признали вратаря «красных» Алиссона Бекера.