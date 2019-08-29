Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов 2018/19

Форвард Барселоны Лионель Месси стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2018/19. Об этом огласили во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

В составе «сине-гранатовых» в прошлом сезоне турнира аргентинец дошел до полуфинала, пропустив в финал Ливерпуль. За весь сезон в Лиге чемпионов Месси провел 10 матчей, отличившись в них 12 голами, передает korrespondent.net.

Лучшим защитником Лиги чемпионов прошлого сезона стал игрок Ливерпуля Вирджил ван Дейк, а лучшим голкипером признали вратаря «красных» Алиссона Бекера.

| 2019-08-30T00:25:24+00:00 30 августа 2019, 01:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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