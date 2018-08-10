Месси стал капитаном «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назначен капитаном команды на сезон-2018/19.

По сообщению пресс-служба клуба, вице-капитаном будет Серхио Бускетс. И Месси, и Бускетс — воспитанники «Барселоны». Месси последние три года выполнял обязанности вице-капитана, тогда как повязку носил Андрес Иньеста, ушедший в японский чемпионат.

Резервными капитанами будут также являющиеся воспитанниками клуба Жерард Пике и Сержи Роберто.

По итогам сезона-2017/18 «Барселона» стала сильнейшей командой Примеры и завоевала Кубок Испании.

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