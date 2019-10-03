Месси рассказал об усталости после матча с «Интером»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о результате матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», передает пресс-служба УЕФА.

Матч закончился победой каталонской команды со счетом 2:1. Примечательно, что Месси в новом сезоне впервые отыграл полный матч. До этого он не мог этого сделать из-за того, что восстанавливался из-за травмы.

«Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе.

Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача — занять первое место, но «Интер» непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа — хороший результат», — заявил аргентинский футболист.(Газета.Ru)