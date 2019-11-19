Месси провел 138-й матч за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в товарищеском матче против Уругвая.

Это был 138-й матч форварда в составе национальной команды. Он занимает 3-е место по числу проведенных за сборную Аргентины игр, его опережают экс-защитники команды Хавьер Дзанетти (143) и Хавьер Маскерано (147).

Таким образом, Месси осталось провести 9 матчей за сборную для того, чтобы достичь рекорда Маскерано.

Что касается матча с Уругваем, то он закончился вничью — 2:2. Месси в этой игре отметился голевым пасом, именно с его передачи гол забил Серхио Агуэро, а также реализованным пенальти. За уругвайцев отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, также отдавший голевой пас.