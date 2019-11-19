Месси провел 138-й матч за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в товарищеском матче против Уругвая.

Это был 138-й матч форварда в составе национальной команды. Он занимает 3-е место по числу проведенных за сборную Аргентины игр, его опережают экс-защитники команды Хавьер Дзанетти (143) и Хавьер Маскерано (147).

Таким образом, Месси осталось провести 9 матчей за сборную для того, чтобы достичь рекорда Маскерано.

Что касается матча с Уругваем, то он закончился вничью — 2:2. Месси в этой игре отметился голевым пасом, именно с его передачи гол забил Серхио Агуэро, а также реализованным пенальти. За уругвайцев отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, также отдавший голевой пас.

 

| 2019-11-19T02:11:14+00:00 19 ноября 2019, 10:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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