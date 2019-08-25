Месси пропустит и второй матч чемпионата Испании

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не принял участие в тренировке команды за день до матча с «Бетисом», сообщает sports.ru.

Главный тренер «блауграны» Эрнесто Вальверде высказался относительно 32-летнего аргентинца.

«Мы не будем рисковать Месси. Нам нужно подождать, увидеть его на тренировке, чтобы узнать, готов ли он», – сказал Вальверде.

В воскресенье «Барселона» примет «Бетис» в матче 2-го тура Ла Лиги. Аргентинец пропустит игру. Он не попал в состав из 18 игроков «блауграны».

В 1-м туре «Барселона» без Месси потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).

| 2019-08-24T23:34:32+00:00 25 августа 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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