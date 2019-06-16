Месси прокомментировал поражение от Колумбии

Нападающий и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение от национальной команды Колумбии в матче группового этапа Кубка Америки 2019 года.

«Думаю, в этом матче были положительные моменты. Не время жаловаться. Мы должны смотреть в будущее и быть сосредоточенными на предстоящих играх», — приводит слова Месси Goal.

Он отметил, что команда намерена сделать выводы после такого поражения, но не планирует изменять свою игру.

«Трудно начинать турнир с поражения, но, если сможем победить Парагвай, мы вернёмся в комфортную ситуацию», — добавил звёздный форвард.