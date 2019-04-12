Месси повредил нос во время матча

Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил неприятную травму.

Это произошло на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Л.Месси был травмирован после столкновения с англичанином Крисом Смолингом. Аргентинец упал на газон, у него из носа пошла кровь.

После оказания помощи футболист испанского клуба вернулся на поле.

Врачи исключили перелом носа. Скорее всего, у аргентинца трещина в носовой перегородке.

Ожидается, что Л.Месси примет участие в матче очередного тура чемпионата Испании.