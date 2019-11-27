Месси поставил рекорд ЛЧ, забив 34 разным клубам

Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил дортмундской «Боруссии» (2:0, второй тайм) в матче Лиги чемпионов.

Немецкий клуб стал 34-й командой, которой аргентинец забивал в рамках этого турнира – никто в истории Лиги чемпионов не забивал большему количеству клубов.

Месси обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и экс-нападающего «Реала» Рауля, которые смогли забить 33 разным командам.

Сама игра завершилась победой «Барсы» со счетом 3:1, которая набрав 11 очков вышла в плей-офф турнира с первого места в группе F. (sports.ru)

| 2019-11-28T02:09:18+00:00 28 ноября 2019, 02:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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