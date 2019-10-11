Месси посетил премьеру спектакля по мотивам своей жизни от Cirque du Soleil

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси вместе с женой Антонеллой наведался на постановку «Сирк дю Солей», посвященную восхождению к вершинам 5-кратного обладателя «Золотого мяча».

В основе сценария шоу — биография Месси. Это представление о юноше с неутомимым желанием преодолеть все препятствия, чтобы стать лучшей «десяткой» планеты. Режиссер Messi 10 Мухтар О. Ш. Мухтар в спектакле стремился раскрыть элементы успеха звезды «Барселоны» с помощью игры 46 актеров. Сам спектакль в интерактивном режиме длится 90 минут. После премьеры в барселонском Парк дель Форум на 2020 год запланировано мировое турне постановки Messi 10.

К слову, кроме Месси и его родных, премьеру посетили многие другие селебритис. В частности, пришел на шоу многолетний партнер аргентинца в атаке «блаугранас» Луис Суарес, юная звезда клуба Ансу Фати, экс-голкипер каталонцев Хосе Мануэль Пинто, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, биограф Месси Гильем Балаге, испанский певец Дани Мартин, а также руководство «Барсы» с Жосепом Марией Бартомеу во главе. (football24.ua)