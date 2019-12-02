Месси получил 6-й «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотой мяч» на гала-вечере в театре Шатле.

Журнал France Football назвал 32-летнего аргентинца лучшим футболистом 2019 года.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» в рекордный шестой раз. Ранее он получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Пять раз награда доставалась нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

По три раза «Золотой мяч» получали Мишель Платини (1983, 1984, 1985), Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992) и Йохан Кройфф (1971, 1973, 1974).

Месси в сезоне-2018/19 выиграл с «Барселоной» чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущем победителю «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а нынешним летом он занял третье место на Кубке Америки со сборной Аргентины.