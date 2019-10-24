Месси — первый игрок в истории, который забивал в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией», сообщает championat.com.

Таким образом, Месси стал первым футболистом в истории, которые забивал голы в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд. Впервые аргентинец отличился 2 ноября 2005 года в матче с «Панатинаикосом» (5:0).

Этот гол стал для Месси 113-м в Лиге чемпионов. Он является вторым в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь португальскому форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду (127).

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Форвард становился 10-кратным чемпионом Испании и 4-кратным победителем Лиги чемпионов.