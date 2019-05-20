Месси обошел Роналду по числу голов за клубную карьеру

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился дублем в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2).

Благодаря этому на счету форварда стало 602 гола в 686 матчах за клубную карьеру и он впервые обошел по этому показателю португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (601 гол в 804 поединках).

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

| 2019-05-20T23:01:00+00:00 21 мая 2019, 02:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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