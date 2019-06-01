Месси — об уходе Роналду: Как можно продать того, кто забивает по 50 мячей

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением об уходе португальского форварда Криштиану Роналду минувшим летом из «Реала» в «Ювентус» за сумму в размере 117 миллионов евро.

«Когда начался сезон, я уже говорил об этом, и в Мадриде кое-кто разозлился из-за моих слов. Но это правда. Как можно отпустить игрока, забивающего по 50 голов за сезон? Впоследствии у «Реала» случился кризис. Этот кризис настиг бы любую команду, если бы её покинул Криштиану. Конечно, Ла Лига скучает по нему, потому что топовые игроки делают турнир более конкурентоспособным. Это правда, было хорошее время, когда он играл здесь, потому что мы оба стремились к самосовершенствованию из года в год. Но сейчас я думаю, что у меня все хорошо», — заявил Месси. (Чемпионат)