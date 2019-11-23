Месси о «Золотом мяче»: «Первый приз — особенный»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о значимости «Золотого мяча».

«Это красивое признание. Вероятно, первый «Золотой мяч» был самым особенным.

Все благодаря коллективным усилиям. Я бы не мог получить личные призы, если бы мы вместе не добились того, что нам удалось.

Фотография с тройкой претендентов в 2010 году (Месси, Андрес Инстеста, Чави) — особенный момент для нас из-за нашей дружбы.

Мы так долго выступали за один клуб, втроем пережили практически одно и то же. Это особенный момент и для клуба. Это было впечатляюще», — сказал Месси в интервью Otro.

Месси получал «Золотой мяч» пять раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). (Sports.ru)

| 2019-11-23T19:07:05+00:00 23 ноября 2019, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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