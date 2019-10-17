Месси: «Нет никакого желания искать какую-то новую команду»

В среду нападающий «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз «Золотая бутса», награду, учрежденную Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) для лучших бомбардиров лиг Европы, — сообщает sport-express.ru.

После церемонии награждения, прошедшей в «Барселоне», он дал интервью для журналистов, представляющих ESM. В частности, Месси рассказал о том, желает ли попробовать свои силы в другом клубе.

— Криштиану Роналду не раз говорил, что вам нужно оставить «зону комфорта» в «Барселоне» и попробовать себя в других чемпионатах, как это делал он сам. Послушаете его?

— У каждого свои цели, свой опыт, своя жизнь. Мне никогда не хотелось уйти из лучшего клуба в мире, каковым является «Барселона». Тут мне нравится все — город, тренировки, матчи. Я знаю, что нужно клубу, какие у него задачи. И у меня нет никакого желания искать какую-то новую команду.

| 2019-10-17T20:50:20+00:00 17 октября 2019, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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