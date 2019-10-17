Месси назвал себя «плохим папой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, как он спит.

— Вы знаете, я люблю подушку. И когда я сплю, если даже рядом проедет грузовик, я не узнаю об этом, — сказал Месси.

— Мой стиль одежды? Все зависит от дня, но мне удобнее носить спортивный костюм. Люблю одежду на все случаи жизни.

— Мои отношения с детьми? Я плохой папа. Всегда требую от них большего, иногда увлекаюсь этим. Но часто они этого заслуживают, — добавил Месси.

В среду Месси была вручена «Золотая бутса», которая стала для него шестой в карьере.

| 2019-10-17T00:44:27+00:00 17 октября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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