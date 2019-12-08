Месси на поле успевает за всем

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси на футбольном поле успевает не только забивать голы, но и вести жесткие диалоги с соперником.

В матче 15-го тура «Барселона» на своем поле разгромила «Мальорку» со счетом 5:2. Трижды в воротах соперника расписался Лионель Месси и этот хет-трик стал для аргентинца уже 35-м в чемпионате Испании. По этому показателю Лео обогнал бывшего форварда «Реала» Криштиану Роналду, у которого в активе 34 хет-трика.

Но не только голами запомнился он в этот вечер. После того, как гости отыграли один гол, аргентинец был сбит вблизи технической зоны соперника. Лионель на эмоциях потребовал у судьи желтую карточку за это нарушение, на что получил гневный ответ от наставника «Мальорки» Висенте Морено. Обладатель «Золотого мяча» даже вступил в горячую словесную перепалку с тренером «островитян».

После игры Морено прокомментировал этот инцидент следующими словами: «Некоторые игроки живут в своей оболочке и вы не можете с ними вести конструктивный диалог. С одной стороны он игрок, с другой — человек, поэтому это надо воспринимать спокойно. Судья сказал ему, что там не было фола на карточку, но он видит ситуацию по-своему. Нет необходимости уделять этому большое значение», — передает слова Морено издание Marca. (football24.ua)