Месси: «Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Америки с Венесуэлой (2:0).

— Думаю, что наша команда действовала довольно надежно. Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого.

— Мы полностью контролировали игру, в обороне у нас не было проблем. На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

— Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку.

— У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств.

— Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики.

— Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку, — сказал Месси.

| 2019-06-29T11:09:51+00:00 29 июня 2019, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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