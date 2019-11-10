Месси и Гризманн обнимались в раздевалке, несмотря на слухи об испорченных отношениях

Игроки каталонской «Барселоны» Лионель Месси и Антуан Гризманн отметили победу команды в 13-м туре чемпионата Испании над «Сельтой» (4:1), сообщает sportbox.ru.

В сеть попали фрагменты из раздевалки сине-гранатовых, на которых нападающие обнимаются в раздевалке. Ранее СМИ сообщали, что у Гризманна и Месси испорчены отношения — форварды не общаются на тренировках.

Напомним, француз признавал, что ему непросто наладить отношения с Месси. Аргентинец, в свою очередь, сообщил, что не испытывает трудностей в общении с Гризманном, и даже не был против его трансфера в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года.

В текущем сезоне Гризманн провел 11 матчей за каталонский клуб и забил 4 гола. На счету Месси 7 игр и 8 мячей.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании (25 очков).