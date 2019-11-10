Месси и Гризманн обнимались в раздевалке, несмотря на слухи об испорченных отношениях

Игроки каталонской «Барселоны» Лионель Месси и Антуан Гризманн отметили победу команды в 13-м туре чемпионата Испании над «Сельтой» (4:1), сообщает sportbox.ru.

В сеть попали фрагменты из раздевалки сине-гранатовых, на которых нападающие обнимаются в раздевалке. Ранее СМИ сообщали, что у Гризманна и Месси испорчены отношения — форварды не общаются на тренировках.

Напомним, француз признавал, что ему непросто наладить отношения с Месси. Аргентинец, в свою очередь, сообщил, что не испытывает трудностей в общении с Гризманном, и даже не был против его трансфера в «Барселону» из «Атлетико» летом 2019 года.

В текущем сезоне Гризманн провел 11 матчей за каталонский клуб и забил 4 гола. На счету Месси 7 игр и 8 мячей.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании (25 очков).

| 2019-11-10T19:14:19+00:00 10 ноября 2019, 21:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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