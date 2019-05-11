«Месси — единственный неприкасаемый футболист»

Защитник «ПСЖ», а в прошлом игрок «Барселоны» Дани Алвес встал на защиту нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси, который подвергся критике после вылета каталонцев из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала. После победы 3:0 над «Ливерпулем» в первой игре, в которой Месси сделал дубль, «Барселона» уступила со счетом 0:4 в ответном матче.

— Я все еще думаю, что единственным неприкасаемым человеком в футболе является Лео [Месси] из-за того, что он привносит в игру. Даже если что-то не получается, Лео всегда в порядке. Но это командный вид спорта, и каждый несет ответственность.

— После первого полуфинального матча с «Ливерпулем» говорили, что он не из этого мира, что он пришелец.

— Как бы ты ни был хорош, ты не можешь тащить целую команду. Я всегда говорил это о Неймаре в отношении сборной Бразилии и Месси в отношении сборной Аргентины. Эти игроки были рождены, чтобы влиять на результаты, но не для того, чтобы выполнять работу за всю команду. Им нужна окружающая среда, которая позволит им влиять на результаты. Поражение от «Ливерпуля» в ответном матче стало неприятным сюрпризом для всех нас, фанатов «Барселоны», — цитирует Алвеса ESPN.