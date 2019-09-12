Месси: «Для меня деньги или пункт о сумме отступных ничего не значат»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хочет надолго остаться в клубе.

– На днях Жозеп Бартомеу сказал, что по условиям контракта вы можете бесплатно уйти из клуба в конце сезона. Правда ли это и должны ли фанаты «Барсы» волноваться?

– Я не могу ничего подтвердить, потому что в наших контрактах есть пункт о конфиденциальности. Все, что я могу сказать, так это то, что я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Всю свою карьеру я говорил, что это мой дом.

Но я не хочу иметь долгосрочный контракт и оставаться только из-за этого. В «Барселоне» я хочу играть, быть важным членом команды, быть в хорошей физической форме. Также мне нужно видеть, что это команда, настроенная на победу, потому что я хочу продолжать побеждать в этом клубе. Для меня деньги или пункт о сумме отступных ничего не значат. Меня мотивируют другие вещи, в первую очередь то, что команда способна побеждать. (sports.ru)