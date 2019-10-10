Месси: «Чави вернется в «Барселону» и пойдет по стопам Гвардиолы»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уверен, что его бывший одноклубник Чави вернется в каталонский клуб.

— Чави вернется, когда захочет, а он захочет. Он учится и готовится. В какой-то момент он вернется, и его работа будет похожа на то, что делал Гвардиола. У меня есть ощущение, что он пойдет по его стопам, — приводит слова Месси Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

39-летний Чави в 2019 году завершил игровую карьеру и стал главным тренером катарского клуба «Аль-Садд». Специалист не скрывает, что мечтает вернуться в «Барселону» в качестве тренера. (sport24.ru)