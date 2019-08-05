Месси болельщикам: «Мы скоро увидимся с вами»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поблагодарил болельщиков за поддержку после того, как получил повреждение на первой тренировке сезона и не смог отправиться с командой в предсезонный тур по США.

«Я хотел начать работу с командой, но, к сожалению, получил повреждение на первой тренировке. Оно вывело меня из строя на некоторое время. Я благодарю вас за сообщения со словами поддержки, они показывают вашу любовь ко мне. Я хотел быть вместе с командой и теми, кто болеет за нас в США. В этот раз не удалось, однако мы скоро увидимся с вами. Обнимаю вас всех», – написал Месси.

Сообщается, что игрок остался в Барселоне для того, чтобы проходить восстановительные процедуры. Его цель – успеть восстановиться к первому матчу «Барселоны» в Ла Лиге. 16 августа каталонский клуб сыграет в матче-открытии чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.