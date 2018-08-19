Месси — автор 5000-го и 6000-го голов «Барселоны» в чемпионатах Испании

Нападающий Лионель Месси забил 6000-й гол «Барселоны» за всю историю выступлений команды в чемпионатах Испании.

Форвард нанес результативный удар со штрафного на 64-й минуте матча с «Алавесом» (3:0) в рамках 1-го тура Примеры. Гол стал юбилейным.

Автором 5000-го мяча, забитого «Барселоной» в чемпионатах, также был Месси. Тот гол датирован 2009 годом.

Ранее юбилейные мячи за «Барселону» забивали Маркос Аурелио (1000-й в 1950 году), Педро Сабалья (2000-й в 1964 году), Кини (3000-й в 1982 году) и Гильермо Амор (4000-й в 1996 году).

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| 2018-08-19T12:44:47+00:00 19 августа 2018, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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