Месси — автор 5000-го и 6000-го голов «Барселоны» в чемпионатах Испании

Нападающий Лионель Месси забил 6000-й гол «Барселоны» за всю историю выступлений команды в чемпионатах Испании.

Форвард нанес результативный удар со штрафного на 64-й минуте матча с «Алавесом» (3:0) в рамках 1-го тура Примеры. Гол стал юбилейным.

Автором 5000-го мяча, забитого «Барселоной» в чемпионатах, также был Месси. Тот гол датирован 2009 годом.

Ранее юбилейные мячи за «Барселону» забивали Маркос Аурелио (1000-й в 1950 году), Педро Сабалья (2000-й в 1964 году), Кини (3000-й в 1982 году) и Гильермо Амор (4000-й в 1996 году).

41 просмотров