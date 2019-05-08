Меры Тегерана по ядерной сделке связаны с последними санкциями США

Меры, предпринятые Ираном по выходу из двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, связаны с новыми санкциями США от 4 мая. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Меры, которые мы приостановили по пунктам 26 и 36 [СВПД], связаны с теми новыми санкциями, которые с 4 мая ввели американцы, практически сделав так, что эти пункты невозможно реализовать, — сказал Зариф. — Видно, что американцы деструктивно подходят к СВПД и такой подход будет продолжаться».

Глава иранского МИД отдельно остановился на оценке российской позиции в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий. «Воспринимаем Россию в качестве влиятельной стороны, которая имеет очень важную роль в реализации СВПД, мы постоянно это подчеркивали и благодарим за это, — сказал Зариф. — Сегодня роль России в оставшейся группе участников ядерной сделки тоже очень важна».

Иран не намерен нагнетать напряженность в отношениях с США и предпочитает решать проблемы путем диалога, подчеркнул Зариф.