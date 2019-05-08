Меры Тегерана по ядерной сделке связаны с последними санкциями США

Меры, предпринятые Ираном по выходу из двух пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, связаны с новыми санкциями США от 4 мая. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Меры, которые мы приостановили по пунктам 26 и 36 [СВПД], связаны с теми новыми санкциями, которые с 4 мая ввели американцы, практически сделав так, что эти пункты невозможно реализовать, — сказал Зариф. — Видно, что американцы деструктивно подходят к СВПД и такой подход будет продолжаться».

Глава иранского МИД отдельно остановился на оценке российской позиции в связи с ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий. «Воспринимаем Россию в качестве влиятельной стороны, которая имеет очень важную роль в реализации СВПД, мы постоянно это подчеркивали и благодарим за это, — сказал Зариф. — Сегодня роль России в оставшейся группе участников ядерной сделки тоже очень важна».

Иран не намерен нагнетать напряженность в отношениях с США и предпочитает решать проблемы путем диалога, подчеркнул Зариф.

«Иран не занимается нагнетанием напряженности, Иран не хочет столкновений. Иран является стороной диалога, страной, которая за последние годы доказала, что через диалог можно решить фундаментальные проблемы мира», — сказал он отвечая, на просьбу прокомментировать сообщения американских СМИ, утверждающих, что исламская республика готовит нападения на войска США.
| 2019-05-08T18:57:23+00:00 8 мая 2019, 23:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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