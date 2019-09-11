Меркель заявила, что ФРГ считает правильным принцип сосуществования двух систем в Китае

Правительство ФРГ считает правильным принцип «одна страна, две системы» применительно к ситуации в специальном административном районе КНР Гонконге. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов по федеральному бюджету на 2020 год в Бундестаге.

«Я дала ясно понять в Китае, что он несет все большую ответственность в глобальном, многостороннем мире», — отметила канцлер. «Во время визита я еще раз указала на то, что соблюдение прав человека для нас является обязательным условием», — сказала Меркель. «Это важно в целом, это касается и ситуации в Гонконге. Мы по-прежнему считаем правильным принцип «одна страна, две системы», — подчеркнула канцлер.

Три месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые антиправительственные акции протеста. 4 сентября глава местной администрации согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции выражают готовность продолжать свои акции.(ТАСС)