Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля. На инцидент обратила внимание The Independent.

На опубликованных кадрах видно, как британский премьер выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание. Как отмечает Politico, традиционно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз Мэй никто не сопроводил.
После того, как премьер скрылась внутри, за ней последовали журналисты. Затем политик вернулась уже в сопровождении Меркель: женщины встали перед камерами и пожали друг другу руки.
По итогам встречи Меркель и Мэй согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении канцелярии британского премьера. Политики также обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.()
Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 12 апреля. Мэй попросила перенести этот срок на конец июня. Представители ЕС, в свою очередь, предлагают ориентироваться на конец марта следующего года. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.(РИА Новости)
| 2019-04-09T22:20:31+00:00 9 апреля 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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