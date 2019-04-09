Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля. На инцидент обратила внимание The Independent.

На опубликованных кадрах видно, как британский премьер выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание. Как отмечает Politico , традиционно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз Мэй никто не сопроводил.

После того, как премьер скрылась внутри, за ней последовали журналисты. Затем политик вернулась уже в сопровождении Меркель: женщины встали перед камерами и пожали друг другу руки.