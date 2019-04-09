Меркель забыла встретить Терезу Мэй в Берлине

Британского премьера Терезу Мэй, приехавшую в Берлин на переговоры по Brexit, не встретили у автомобиля. На инцидент обратила внимание The Independent.
На опубликованных кадрах видно, как британский премьер выходит из машины и в одиночестве проходит по ковровой дорожке в здание. Как отмечает Politico, традиционно важных гостей встречает канцлер Германии Ангела Меркель, однако в этот раз Мэй никто не сопроводил.
После того, как премьер скрылась внутри, за ней последовали журналисты. Затем политик вернулась уже в сопровождении Меркель: женщины встали перед камерами и пожали друг другу руки.
По итогам встречи Меркель и Мэй согласились обеспечить упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении канцелярии британского премьера. Политики также обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.()
Великобритания на данный момент должна покинуть ЕС 12 апреля. Мэй попросила перенести этот срок на конец июня. Представители ЕС, в свою очередь, предлагают ориентироваться на конец марта следующего года. Окончательное решение будет принято на заседании Европейского совета в среду.(РИА Новости)