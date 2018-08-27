Меркель выступила против возможности изменения статуса мигрантов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в воскресенье, 26 августа, высказалась по поводу дискуссии о возможном изменении статуса мигрантов, получивших отказ в убежище, но хорошо интегрированных и нашедших себе место на немецком рынке труда. Выступая в традиционной программе «Летнее интервью» (Sommerinterview) в эфире немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD, глава правительства заявила, что считает неправильным такой подход, при котором, человек обращается за убежищем, а оказавшись в стране, делает упор на нехватку профессиональных кадров.

В качестве примера, Меркель сослалась на существующее положение, касающееся пребывания в Германии лиц, получивших отсрочку от депортации, прошедших обучение и два года работающих в ФРГ. По ее словам, в таком случае нужно начинать дискуссию о законе, регулирующем трудовую миграцию. Против подобного проекта блок ХДС/ХСС последовательно выступает уже несколько десятилетий.

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