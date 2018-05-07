Меркель встретится с Путиным в Сочи 18 мая

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) проведет 18 мая в Сочи встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) в понедельник, 7 мая, подтвердив таким образом сообщения российских СМИ. В последний раз Меркель была с визитом в России в мае 2017 года — также в Сочи.

Деммер отметила, что Берлин обеспокоен массовыми задержаниями на прошедших в России 5 мая протестных акциях, в частности, сообщениями о жестких действиях правоохранителей и задержаниях несовершеннолетних. Вместе с тем правительство ФРГ приветствует планы главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова подготовить доклад о действиях организаторов протестов, властей городов и сил правопорядка.

7 мая состоялась инаугурация переизбранного на четвертый срок президента Путина. За два дня до этого примерно в 100 городах России прошли массовые протесты под лозунгами «Он нам не царь» и «За право быть гражданином», организованные оппозиционером Алексеем Навальным. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны около 1600 человек, свыше 220 из которых — в Санкт-Петербурге и около 700 — в Москве. Евросоюз и США осудили жесткие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.

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