Меркель вновь возглавила рейтинг Forbes

Канцлер Германии Ангела Меркель в девятый раз подряд возглавила рейтинг ста самых влиятельных женщин, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. Хотя можно предположить, что политическое влияние Меркель идет на убыль, она до сих пор обладает властью над четвертой по величине экономикой мира и де-факто является лидером Евросоюза, говорится в пояснении к рейтингу, опубликованном на сайте Forbes в четверг, 12 декабря, сообщает Русская Служба DW.

В первую пятерку вошла экс-глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая в 2019 году возглавила Еврокомиссию. Она заняла четвертую строчку — после председателя Европейского центробанка Кристин Лагард (2-е место), ранее возглавлявшей Международный валютный фонд (МВФ) и спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (3-место). На пятом месте — гендиректор американской автомобильной компании General Motors Мэри Барра.