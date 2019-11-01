Меркель вновь слушала гимн сидя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в эти дни в Индии с официальным визитом, вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя.

В пятницу немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом. Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.

Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.

«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», — пояснил РИА Новости представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность. «К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем», — добавил дипломат.

| 2019-11-01T16:03:08+00:00 1 ноября 2019, 18:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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