Меркель вновь слушала гимн сидя

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, находящаяся в эти дни в Индии с официальным визитом, вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя.

В пятницу немецкий лидер прибыла в Нью-Дели, где ее встречал премьер-министр Индии Нарендра Моди, сопровождаемый почетным караулом. Одним из первых мероприятий в программе ее поездки значилось возложение венка на поминальной церемонии Махатмы Ганди – ключевой фигуры для независимой Индии.

Во время исполнения национальных гимнов Индии и ФРГ канцлер сидела на стуле с белой обивкой, размещенном на небольшом постаменте, сложив руки на коленях. Это не ускользнуло от внимания присутствовавших на церемонии журналистов, и вскоре фотографии сидящей Меркель просочились в сеть.

«Данное обстоятельство не было форс-мажором, поскольку германская сторона заблаговременно обратилась к нам с просьбой провести церемонию именно таким образом», — пояснил РИА Новости представитель индийского МИД, пожелавший сохранить анонимность. «К сожалению, госпожу Меркель беспокоят проблемы со здоровьем», — добавил дипломат.