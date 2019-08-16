Меркель в ближайшее время планирует провести встречу с Джонсоном

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует в ближайшее время провести встречу с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом заявил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Такая встреча запланирована и, разумеется, она имеет смысл», — сказал он. По словам Зайберт, существует потребность обсудить ситуацию вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.(ТАСС)