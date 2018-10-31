Меркель уходя пытается остаться

Выборы в германской земле Гессен, одной из наиболее сильной в экономическом и финансовом отношении, принесли резкое падение поддержки партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократического союза (ХДС) и практический разгром ее партнера по коалиции Социал-демократической партии (СДПГ). Об этом говорили социологические опросы, некоторым утешением может служить тот факт, что конечные показатели оказались несколько лучше прогнозируемых.

Уже после провала в Баварии союзного Христианско-социального союза в партийных и политических кругах заговорили о завершении эры Меркель. Выборы в Гессене подтвердили мнение многих партийцев из ХДС, что Mutti Merkel — Мамаше Меркель — пора уходить с капитанского мостика. К этому присоединились происки правой внутрипартийной оппозиции, которая сильно осмелела после баварских выборов.

Решались две задачи. Во-первых, найти виноватого, что представлялось довольно простым и, во-вторых, заняться кадровыми вопросами на высших партийных и государственных постах.

Надо отдать должное Меркель, прятаться и перекладывать вину на других она не стала. «Как канцлер и как председатель ХДС, я несу ответственность и за победы, и за поражения». Соответственно она отказалась от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя ХДС, которого будут выбирать на съезде партии в Гамбурге в декабре.

Надо сказать, что в кандидатах нет недостатка. О своем выдвижении в прессе заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Он относится к правому крылу партии, и довольно сильно критиковал миграционную политику правительства.

Другой правый политик и бывший глава консервативного блока в бундестаге Фридрих Мерц также рассчитывает побороться за высший партийный пост.

Определенные шансы имеет министр обороны Урсула фон дер Ляйен, но многие критически расценивают такую возможность.

Судя по всему, Меркель будет поддерживать кандидатуру генерального секретаря ХДС и бывшего премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Интересно, что ее фамилия для многих немцев представляет собой труднопроизносимую скороговорку. Поэтому в прессе за Аннегрет Крамп-Карренбауэр, всегда носящей характерные прямоугольные очки, прочно закрепилась аббревиатура ее инициалов АКК, которую и произнести, и запомнить значительно легче.

Если в декабре на съезде АКК не выберут председателем партии, то у Меркель могут не сложиться отношения с другим лидером. В этом случае на посту канцлера она долго не продержится.

Лидеры ХДС встретились в Берлине для обсуждения данного вопроса и на этом заседании АКК заявила о выдвижении своей кандидатуры.

У партнера по коалиции социал-демократов ситуация гораздо сложнее и хуже. Как писала влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), «В отличие от своего изрядно общипанного, но еще более дезориентированного партнера по коалиции — СДПГ, у которого нет ни ярких идей, ни убедительных представителей, чтобы вести борьбу с усилением зеленых, у ХДС есть выбор кандидатов».

Левые в СДПГ будут требовать выхода из коалиции и перехода в оппозицию. С другой стороны, это может вызвать проведение досрочных выборов с еще более худшими результатами. У партии нет авторитетного лидера, который мог бы предложить пути борьбы за тот левый электорат, который от СДПГ все больше уходит к зеленым.

Если социал-демократы все же решат уйти в оппозицию, то снова возникает возможность воспроизводства так называемой ямайки — коалиции в составе ХДС, зеленых и свободных демократов. Цвета партийных флагов: черный, зеленый и желтый совпадают с цветами флага Ямайки. Отсюда и название. Она бы обладала достаточной поддержкой в бундестаге, но есть две проблемы.

Первая. Программные положения зеленых с их социальной ответственностью, энергетическим поворотом в виде отказа от ископаемого топлива и полного перехода на электротранспорт входит в противоречие с установками либералов из Свободной демократической партии (СвДП). К этому же плохо относятся бизнес и профсоюзы, так как речь идет о целой отрасли индустрии, в которой занято более 1 млн. человек.

Вторая. СвДП согласны обсуждать вопрос коалиции при одном непременном условии — в кабинете не будет Меркель. Пока канцлер хочет сохранить за собой пост главы правительства. И для этого ей желательно сохранить нынешнюю коалицию с СДПГ. Если это получится, то возникнет другая проблема.

Кабинет будет слабым и не сможет вести твердую политику в силу больших внутренних и партийных проблем. Причем в обеих партиях. Вот почему в Германии довольно много тех, кто считает уход Меркель с поста председателя правительства только вопросом времени.

Есть и внешнеполитический аспект. Как писала британская газета The Guardian, «Лидеры, заранее объявляющие о своем уходе, всегда сталкиваются с риском стать [политической] хромой уткой. Период заката госпожи Меркель явно сопряжен с таким риском, а это чревато серьезными последствиями для Германии и Европы. Правда, она сохраняет свою популярность в Германии, и у нее может хватить опыта и влияния, чтобы преодолеть эту традицию и продержаться еще три года. Однако декабрьские выборы нового председателя ХДС, как многие ожидают, обеспечат претендента на пост канцлера, который захочет себя проявить…

Госпожа Меркель так долго доминировала в германской политике, что ее уход не может быть безболезненным».

Ослабление германского правительства в силу внутренних причин неизбежно скажется в первую очередь в Европе. Берлин слишком долго был мотором не только евроинтеграции, но в силу своего политического, экономического и финансового веса значительно скреплял этот союз. Именно твердая позиция Германии, возглавляемой Меркель, дала возможность оказать массированную финансовую помощь Греции, спасти ее от дефолта и вывести на устойчивую траекторию роста.

Теперь положение изменилось кардинально. Кто бы не возглавил правительство в Берлине он на такие шаги не решится. Так что Италии, которую пришедшие к власти популисты быстро поставили на грань финансового краха, нечего рассчитывать на даже подобие или усеченную помощи. Возможно, что-то Брюссель сумеет найти, но это крохи.

В Москве питают большие надежды, что Меркель через какое-то время вынуждена будет уйти. С ней и жесткий курс на ограничение России и противодействие ее агрессивной политике.

Опять вокруг Кремля засуетились в ожидании сильного давления немецкого бизнеса на ослабление санкций. На чем основаны такие ожидания, остается большой загадкой.

Если будет создана коалиция ямайка, то зеленым отойдет министерство иностранных дел. Они же настроены значительно более антироссийски, чем Меркель.

Даже некоторое ослабление, пусть и временное, немецкого влияния открывает некоторое окно возможностей для Парижа, чем уже начинает пользоваться президент Макрон. Это видно по его заявлениям по Сирии. В минском процессе, сторонником которого была Меркель, следует ожидать перехода инициативы к Франции. Более того, в Париже не питают каких-либо иллюзий в отношении его продуктивности и навряд ли пойдут навстречу Москве.

К тому же теперь Германия не будет становиться в активную оппозицию Вашингтону. Так что Москве не следует особо рассчитывать на размягчение европейской позиции.

Некоторая неопределенность политической ситуации в Германии не продлится долго. Так или иначе, но немецкие политики найдут решение проблемы создания устойчивого правительства. Альтернативой будут досрочные выборы, а в них ведущие партии не заинтересованы. При этом опытный политик Меркель сделает все, чтобы обеспечить преемственность политического курса. Как во внутренней, так и во внешней политике.

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