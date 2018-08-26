Меркель уехала. Что дальше?

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель на Южный Кавказ стал главным политическим событием минувшей недели. Все новостные сайты Грузии, Армении, Азербайджана и телевизионные репортажи довольно подробно, в деталях осветили эту поездку, обращая внимания на жесты, мимику и взгляды лидеров названных стран и их высокопоставленной гостьи.

Местные политологи продолжают рассуждать об итогах этого визита, перспективах сотрудничества с влиятельным членом НАТО и ЕС, поддержке в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, новых проектах в сферах экономики, бизнеса.

Однако южнокавказское турне госпожи Меркель привлекло внимание и российских СМИ. Эксперты высказались по поводу важности встреч в Тбилиси, Ереване и Баку с точки зрения российских интересов в регионе. Аналитик Алексей Доронин, в отличие от коллег, увидел в этом визите скорее экономическую подоплеку, нежели политические дивиденды, на которые могут рассчитывать президенты Георгий Маргвелашвили, Ильхам Алиев, премьер-министр Никол Пашинян.

Статья, опубликованная на сайте bfm.ru начинается вопросом: Канцлер Германии на этой неделе посетила Грузию, Армению и Азербайджан. Чего немецкий лидер сумела достичь в ходе переговоров и зачем ей понадобилась эта поездка?

Спеть с грузинским хором в Тбилиси, а заодно посетить Центр креативных технологий в Ереване — это, конечно, хорошо, но главным пунктом турне Ангелы Меркель был Азербайджан. Именно в Баку немецкий канцлер согласовывала довольно амбициозные планы по поставкам местного газа в Германию и другие страны ЕС».

После того как недавно был урегулирован правовой статус Каспийского моря, свои углеводороды через Азербайджан может начать качать и Туркменистан, а затем Ирак и Иран, причем потекут эти поливодороды в Европу в обход России. Правда, пока это только планы. Азербайджанское месторождение Шах-Дениз не из самых крупных, да и инфраструктура еще на стадии строительства.

Владимир Фейгин президент Института энергетики и финансов:

«Южный газовый коридор уже реализуется, проект запущен. Он тоже будет двигаться постепенно и снова в южные районы Европы. Вопрос, конечно, в ресурсах. То, что сегодня предлагается, это 16 млрд. кубов, они расписаны. Они несколько вытеснят традиционный газ из Италии, например, и, может быть, тем самым создадут возможности для дополнительного снабжения Северной Европы, Германии, но это все-таки очень ограниченные вещи».

Для сравнения, российский «Северный поток» сегодня работает почти на пределе загрузки и поставляет в ЕС 51 млрд. кубометров в год. Как реализация Южного коридора отразится на рынке энергопоставок?

Геннадий Шмаль президент Союза нефтегазопромышленников:

«У Азербайджана сегодня нет свободного газа в достаточном объеме. Он добывает всего около 22 млрд. кубов. Для серьезного газопровода это, конечно, слишком мало, поэтому такой газопровод никогда не будет рентабельным. Я полагаю, что все эти вопросы, которые связаны с любой страной, имеющей нефть и газ, в какой-то мере могут затрагивать наши интересы. Но у нас достаточно серьезная, хорошая база, у нас достаточно хорошие и невысокие цены, когда речь идет о газе, и мы можем всегда быть конкурентоспособными с любыми странами, которые могут появиться на газовом рынке, в том числе в Европе».

Южный коридор же намерен предоставить вполне конкурентные цены. Другой вопрос — это безопасность транзита. Во время своего кавказского турне Меркель заявила, что готова принять участие в решении проблемы Нагорного Карабаха.

Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

«Меркель это нужно по одной простой причине: необходимо, чтобы на всей транзитной территории была стабильная военно-политическая ситуация. Потенциальный конфликт в Нагорном Карабахе этому не способствует. Именно поэтому Меркель и заявила, что готова выступить дополнительным гарантом от дестабилизации ситуации в Карабахе. Меркель таким образом пытается придать ситуации дополнительную устойчивость. В принципе, Москва против этого не будет возражать».

В Баку Меркель в своих выступлениях несколько раз подчеркивала, что Азербайджан — главный торговый партнер Германии в регионе. Товарооборот между странами по итогам семи месяцев 2018 года вырос почти в два раза — до 800 млн. долларов, и Меркель намерена увеличивать эти показатели, давая понять, что Германия пришла на Южный Кавказ всерьез и надолго.

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