Меркель сделала заявление после приступа

Канцлер Германии Ангела Меркель, испытавшая в среду очередной приступ сильной дрожи, сказала, что повода для беспокойства нет. Об этом она заявила на пресс-конференции в среду после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.

«Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться», — отметила она.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий — 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.(ТАСС)