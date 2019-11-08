Меркель считает, что ситуация вокруг Ирана становится все сложнее

Ситуация вокруг Тегерана становится все сложнее, но, как и прежде, следует поддерживать с ним диалог. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

«С каждым шагом ситуация, конечно, становится сложнее», — сказала она, комментируя заявление иранской стороны о возобновлении обогащения урана на ядерном объекте Фордо. Меркель подчеркнула, что власти ФРГ «поддерживают диалог с Ираном». «Исчерпывающего анализа мы пока не проводили», — отметила канцлер.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.(ТАСС)

| 2019-11-07T23:10:35+00:00 8 ноября 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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