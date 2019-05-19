Меркель рассматривает кадровые перестановки в правительстве ФРГ — Bild

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможных кадровых перестановок в кабинете министров, сообщает газета Bild an Sonntagсо ссылкой на источники.

Предполагается, что своих должностей могут лишиться министр экономики Петер Альтмайер и министр образования Аня Карличек.

Напомним, в декабре прошлого года Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза, однако осталась главой кабмина страны. Она планирует доработать четвертый срок и после 2021 года уйти из политики (aif.ru)

| 2019-05-19T16:05:43+00:00 19 мая 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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