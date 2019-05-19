Меркель рассматривает кадровые перестановки в правительстве ФРГ — Bild

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможных кадровых перестановок в кабинете министров, сообщает газета Bild an Sonntagсо ссылкой на источники.
Предполагается, что своих должностей могут лишиться министр экономики Петер Альтмайер и министр образования Аня Карличек.
Напомним, в декабре прошлого года Меркель покинула пост председателя Христианско-демократического союза, однако осталась главой кабмина страны. Она планирует доработать четвертый срок и после 2021 года уйти из политики (aif.ru)