Меркель призвала как можно скорее запустить политический процесс в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС прилагать больше усилий для урегулирования конфликта в Сирии, а также высказалась за скорейший запуск политического процесса в ближневосточной республике. С таким заявлением она выступила в среду на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету.

По словам Меркель, ЕС должен более заметно проявлять себя, в том числе «при разрешении ситуации в Сирии». «Необходимо, наконец, запустить политический процесс, чтобы сирийцы, которые живут за пределами страны, или жители, которые являются беженцами внутри Сирии, получили шанс найти на своей родине политический порядок, который не определен диктатурой», — утверждала канцлер.(ТАСС)

| 2019-09-11T13:51:26+00:00 11 сентября 2019, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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