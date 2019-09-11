Меркель призвала как можно скорее запустить политический процесс в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС прилагать больше усилий для урегулирования конфликта в Сирии, а также высказалась за скорейший запуск политического процесса в ближневосточной республике. С таким заявлением она выступила в среду на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету.

По словам Меркель, ЕС должен более заметно проявлять себя, в том числе «при разрешении ситуации в Сирии». «Необходимо, наконец, запустить политический процесс, чтобы сирийцы, которые живут за пределами страны, или жители, которые являются беженцами внутри Сирии, получили шанс найти на своей родине политический порядок, который не определен диктатурой», — утверждала канцлер.(ТАСС)