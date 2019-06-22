Меркель призвала к политическому решению ситуации с Ираном

Международное сообщество должно искать политическое решение по ситуации с Ираном, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом она отреагировала на планы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану в отместку за сбитый американский истребитель.

«Должно быть политическое решение (по Ирану.— kommersant.ru), и именно над этим мы работаем»,— сказала А.Меркель (цитата по Reuters). Она добавила, что иранский вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.

20 июня Иран сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу страны, за что был сбит. После инцидента президент США санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта». Господин Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, так как она обернется для Тегерана «невиданными разрушениями». Иран пообещал«твердо реагировать на любую угрозу» со стороны Вашингтона.