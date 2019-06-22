Меркель призвала к политическому решению ситуации с Ираном

Международное сообщество должно искать политическое решение по ситуации с Ираном, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Таким образом она отреагировала на планы президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану в отместку за сбитый американский истребитель.

«Должно быть политическое решение (по Ирану.— kommersant.ru), и именно над этим мы работаем»,— сказала А.Меркель (цитата по Reuters). Она добавила, что иранский вопрос будет обсуждаться на саммите лидеров стран G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.

20 июня Иран сообщил, что беспилотник США нарушил воздушную границу страны, за что был сбит. После инцидента президент США санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта». Господин Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, так как она обернется для Тегерана «невиданными разрушениями». Иран пообещал«твердо реагировать на любую угрозу» со стороны Вашингтона.

| 2019-06-22T16:41:49+00:00 22 июня 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss