Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала бороться с популистскими движениями в Европе и заявила, ждет развития ситуации в Австрии.
Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году обсуждал с женщиной возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах.
Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые собеседница Штрахе могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись. Штрахе в субботу объявил об отставке на фоне скандала с видеозаписью, передает РИА Новости.
«Европа является сообществом государств, которые приняли решение о сотрудничестве на основании общей ценностной базы. Мы имеем дело с популистскими течениями, которые во многих областях презирают эти ценности. Они хотят разрушить Европу с нашими ценностями, и мы должны решительно противостоять этому, в том числе отсутствию защиты меньшинств, тому, что ставятся под вопрос права человека, роли, которую играет продажная политика… В этом духе мы продолжим работать и ждать развития в Австрии», — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Загребе, отрывки выступления показал телеканал ZDF.
По словам Меркель, под этим заявлением могут подписаться не только Германия и Хорватия, но и «партийная семья, к которой я принадлежу — Европейская народная партия».