Меркель призвала бороться с популистскими движениями в Европе

Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые собеседница Штрахе могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись. Штрахе в субботу объявил об отставке на фоне скандала с видеозаписью, передает РИА Новости.