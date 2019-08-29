Меркель после Зеленского поговорила с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили в четверг, 29 августа, в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

«Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений», — говорится в сообщении ведомства, передает korrespondent.net.