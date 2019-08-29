Меркель после Зеленского поговорила с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжить подготовку к саммиту в нормандском формате для дальнейшей реализации минских соглашений, сообщили в четверг, 29 августа, в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.

«Касаясь Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений», — говорится в сообщении ведомства, передает korrespondent.net.

| 2019-08-29T15:07:45+00:00 29 августа 2019, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss