Меркель подтвердила отказ от выдвижения на пост канцлера

Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году, передает РИА Новости.

На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности», — сказала политик на пресс-конференции в Берлине.

Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС еще летом.

Политик возглавляет ХДС с 2000 года, правительство — с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.

По данным BILD, решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, «Зеленые» — 19,8%, «Альтернатива для Германии» — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, «Левые» — 6,3%.

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