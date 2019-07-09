Меркель ответила на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что только политический процесс под эгидой ООН позволит урегулировать конфликт в Сирии. Как передает ТАСС, об этом она заявила во вторник на встрече с представителями дипломатического корпуса, которая прошла в правительственной резиденции в Мезеберге под Берлином. Ее слова приводит агентство DPA.

Меркель считает, что «только политический процесс на основе резолюции Совета Безопасности ООН под эгидой ООН способен положить конец кровопролитию в Сирии, восстановить доверие и начать национальное примирение». По ее словам, он даст возможность сирийцам «самим принимать решение о политическом будущем их страны посредством свободных выборов». «Правительство ФРГ продолжит принимать усилия для того, чтобы действительно продвинуть вперед этот политический процесс», — добавила канцлер.

Как отметило агентство, так Меркель отреагировала на призыв США к Германии отправить в Сирию наземные войска. Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл, по данным агентства, не присутствовал на встрече в Мезеберге.