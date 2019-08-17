Меркель оценила роль Венгрии в объединении Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в субботу, 17 августа, выразила благодарность в адрес Венгрии и ряда других восточноевропейских стран за их вклад в объединение Германии. В то время Венгрия нашла в себе смелость открыть свои границы с тем, чтобы люди, которые желали выехать из ГДР, смогли попасть на Запад, заявила Меркель в очередном выпуске своего видеоподкаста. Таким образом стало возможным «чудо немецкого объединения». «Мы будем всегда благодарны Венгрии за это», сказала Меркель, упомянув также в этом контексте народы Польши и тогдашней Чехословакии.

Объединение Европы и окончание Холодной войны в итоге привело к «большому новому партнерству со странами Центральной и Восточной Европы», которые сейчас могут совместно находиться в таких формациях как Евросоюз и НАТО, сказала Меркель. Глава немецкого правительства призналась, что лично для нее объединение страны было «невероятно волнующим временем». «Мы смогли взять свои судьбы в свои же руки», — добавила Меркель.