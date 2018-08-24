Меркель опровергла заявления о зависимости ФРГ от российского газа

Находящаяся с визитом в Грузии канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече со студентами Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили выразила уверенность, что строительство «Северного потока-2» не поставит Германию в слишком большую зависимость от поставок российского газа.

«Мы уже видим, что не попадем в зависимость»от энергопоставок из России, отметила она, добавив, что Берлин получает «голубое топливо» также из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.

Меркель подчеркнула, что параллельно с возведением»Северного потока-2″ Германия в скором времени приступит к строительству терминала для сжиженного природного газа на своей территории.

13 просмотров