Меркель одобрила увеличение оборонного бюджета Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила рост трат на оборону требованиями безопасности. С такими словами она выступила в новом выпуске еженедельного подкаста, который опубликован в субботу.

«Многие годы мы недостаточно снабжали Бундесвер. И поэтому хорошо, что на протяжении нескольких лет мы повышали бюджет для нашей безопасности, для наших вооруженных сил. Мы вновь это сделаем в следующем году. Безопасность заключается в том, что можно будет приобрести больше современных средств и выполнять новые задачи», — сказала канцлер.

В 2019 году оборонный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.