Меркель одобрила увеличение оборонного бюджета Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила рост трат на оборону требованиями безопасности. С такими словами она выступила в новом выпуске еженедельного подкаста, который опубликован в субботу.

«Многие годы мы недостаточно снабжали Бундесвер. И поэтому хорошо, что на протяжении нескольких лет мы повышали бюджет для нашей безопасности, для наших вооруженных сил. Мы вновь это сделаем в следующем году. Безопасность заключается в том, что можно будет приобрести больше современных средств и выполнять новые задачи», — сказала канцлер.

В 2019 году оборонный бюджет ФРГ составит €47,32 млрд, а в следующем вырастет до €49,67 млрд.

| 2019-06-15T16:14:59+00:00 15 июня 2019, 18:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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