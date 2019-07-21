Меркель объявила о повышении расходов на оборону ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила, что расходы на оборону в Германии продолжат расти.

Как сообщает DW, в субботу, 20 июля, в своем выступлении перед солдатами бундесвера в Берлине она отметила, что оборонному ведомству требуется больше поддержки для выполнения своих задач.

По словам канцлера, расходы на оборону Германии уже повышены и в дальнейшем продолжат расти. «Это наш долг перед нашими солдатами. Это наш долг и перед партнерами в ООН, НАТО и Евросоюзе», — подчеркнула Ангела Меркель.

Ранее новая глава Минобороны Германии, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) потребовала увеличить расходы на вооружения. Она напомнила о цели НАТО повысить эту статью расходов до уровня 2 процентов от ВВП страны, однако в бюджет на 2020 год эти расходы заложены лишь на уровне 1,37 процента от ВВП.

Деятельность по поддержанию мира и безопасности стоит расходов со стороны Германии, заявила Меркель. «Я твердо убеждена, что мы должны постоянно доказывать готовность и способность привести в действие наши вооруженные силы, чтобы защититься», — подчеркнула канцлер, отметив, что это одно из важных условий для того, чтобы вести диалог и находить политические решения конфликтов.

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает «справедливую долю» в рамках своих обязательств перед НАТО.