Меркель: новый документ по Brexit является компромиссом

«Документ, который перед нами, — своего рода компромисс со стороны всех, но мы можем его поддержать, поскольку он предусматривает важные условия, о которых мы всегда заявляли», — сказала она. В их числе Меркель назвала сохранение целостности внутреннего рынка ЕС и соблюдение Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. «Мы всегда выступали за упорядоченный выход Великобритании из ЕС, и сегодня на один важный шаг стали ближе к этой цели», — сказала она.

По ее словам, если соглашение одобрят британский парламент и Европарламент, то до конца 2020 года у ЕС и Великобритании будет время, чтобы договориться по соглашению о свободной торговле. «Для меня это представляет собой разительное отличие от ситуации, которая у нас была во время премьерства Терезы Мэй. Тогда еще не было понятно, как будут выглядеть будущие отношения [между ЕС и Британией]. Сейчас же ясно, что Великобритания будет «третьей страной», — констатировала Меркель. «Это нерадостное событие, но событие, которое открывает возможность в будущем иметь тесные отношения с Великобританией, как в экономической сфере, так и во внешней политике и политике безопасности», — считает она.

«Мое личное мнение: соглашение, в том виде, в каком оно сейчас лежит на столе, является очень хорошим решением, если принимать во внимание, что Великобритания выходит из ЕС, а она это сделает. По крайней мере, это желание, которое я сегодня слышала», — подчеркнула канцлер. По ее словам, премьер Британии Борис Джонсон заверил партнеров по ЕС, что «сделает все для достижения большинства» в британском парламенте по сделке.(ТАСС)